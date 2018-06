Den profesjonelle Nike SB-skateren Paul Rodriguez var et vidunderbarn som spilte inn en rekke uforglemmelige videoklipp allerede før han fylte 18 år. Siden den gang har han blitt et av de helt store navnene i skateboardhistorien. Paul har i løpet av karrieren vunnet en rekke konkurranser, stått bak banebrytende sko- og utstyrsdesign, vist et beundringsverdig samfunnsengasjement og hele veien spilt en viktig rolle innen utviklingen av moderne, teknisk gateskating. Mannen vi gjerne kaller P-Rod, er alltid ydmyk, men han blir en stadig viktigere aktør i skatemiljøet.