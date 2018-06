YOGA FOR LØPERE Hvis leggene dine (eller hamstringene, eller iliotibialbåndet eller hoftene) er stive, går det helt fint. Du er ikke alene. Det er svært vanlig for løpere å ha ett eller to områder som fort blir ømme, spesielt hvis man nettopp har begynt å trene eller hvis man løper veldig langt. Men det betyr ikke at du bare skal bite tennene sammen og finne deg i det. Hvis du løsner deg opp med litt yoga nå og da, blir du sterkere, i bedre form og mer fleksibel, både på veien og utenfor. Det kan også redusere risikoen for at du skader deg. Til å begynne med kan du prøve disse treningsøktene for løpere fra Nike Master-treneren Traci Copeland. Her er et lite klipp fra den nye treningsøkten hennes «Reach and Recharge» på 30 minutter på Nike+ Training Club-appen. Du kan bruke denne treningsøkten med gradvis økende intensitet hvor som helst og når som helst (i løypa, hjemme, når du er på farten) til å strekke og slippe kroppen løs.