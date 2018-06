5 km



Det beste med å melde seg på et løp på 5 km hvis løping er nytt for deg, er at det driver deg mot et spesifikt mål, som er en av de beste måtene å vokse som løper på. Å trene til et løp på 5 km er også den perfekte kombinasjonen av hastighet og styrke, så det er et flott verktøy for erfarne løpere som ønsker å øke tempoet.



Hva som må til for å lykkes:



Hvor lang tid du trenger for å trene til et løp på 5 km, er helt avhengig av hva du ønsker å oppnå. Hvis målet ditt kun er å fullføre, da kan du stille til start så lenge du vet at du er i stand til å løpe 5 km. Men hvis målet ditt er å sette en ny personlig rekord, så bør du gi deg selv nok tid til å trene kroppen og hodet for å lykkes – uansett hva det krever av deg. Du bør generelt sett jobbe mot å fullføre to tempoløp og ett langdistanseløp (med noen restitusjonsløp innimellom) hver uke.