– Helt siden jeg begynte med lengre distanser, halvmaraton og maraton, har jeg virkelig begynt å innse hvor viktig kostholdet er for prestasjonen, sier Shalane Flanagan, som har den amerikanske rekorden på 10 000 m. – Det er like viktig som søvn, eller hvor mye tid jeg legger i løpingen. Et sunt kosthold hjelper meg med å hente meg inn, gjør meg glad og forbedrer treningen min.

Men det kan være vanskelig å lære seg hva et «sunt kosthold» faktisk innebærer. – Tidligere gikk jeg i fellen å tro at jeg måtte telle kalorier og spise mat med lavt fettinnhold. Så jeg måtte begynne å tenke helt nytt, sier Flanagan, som innrømmer at hun kviet seg for å gå løs på kjøkkenet. Hun søkte hjelp hos sin tidligere løpekamerat ved Universitetet i North Carolina ved Chapel Hill, Elyse Kopecky, en kokk som studerte ved National Gourmet Institute for Health and Culinary Arts.

Nå lager maratonløperen i verdensklasse jevnlig mat fra bunnen av, med rene råvarer, særlig i konkurransesesongen. – Løpere må lade opp for langdistanseløp ved å spise svært næringstett og næringsrik mat som inneholder sunt fett av høy kvalitet, i stedet for å bekymre seg for å følge de siste diettrendene, sier Kopecky.

Venneparet inngikk nylig et samarbeid for å lage en kokebok beregnet på løpere, Run Fast, Eat Slow [runfasteatslow.com] (høsten 2016, Rodale). Den inneholder mange av Shalanes personlige favoritter før konkurranser, inkludert disse tre oppskriftene. De inneholder alle en god blanding av karbohydrater, protein, fett, vitaminer, mineraler og rikelig med smak for å hjelpe deg med å stå løpet ut.

Merk: Du bør aldri prøve noe nytt på konkurransedagen (eller kvelden før). Test disse måltidene før lange treningsløp, og se hvordan kroppen din reagerer.