ERNÆRING FØR LØPETUREN Vanligvis bør du aldri trene på tom mage. Du trenger næringsstoffer for å kunne trene og for å kunne hente deg inn igjen etter treningen. Du trenger ikke spise mye, men hvor hardt og hvor lenge du trener har mye å si for hva du bør spise.



Før du trener bør du spise noe som inneholder lite fett og fiber. Hvis du ikke vil spise noe, kan du velge en sportsdrikk eller en smoothie som inneholder rundt 200–400 kalorier. Du trenger ikke spise mye, men hvor hardt og hvor lenge du trener har mye å si for hva du bør spise.



Prøv å spise rundt to timer før treningen. Sørg for at du ikke spiser for mye. Du bør også sørge for at det du spiser inneholder lite fett og fiber, men at det inneholder mye kalorier, proteiner og væske. Du bør alltid ha prøvd maten du vil spise på forhånd. Ikke prøv nye matvarer som du ikke vet hvordan du reagerer på. Her er noen innspill om mat og drikke før treningen.



«Ernæring før trening er i de fleste tilfeller enkelt å oppsummere: Du kan enten spise et normalt måltid noen timer før treningen, eller du kan spise et mindre måltid minst 30 minutter før treningen», sier Berardi.



Velg det som passer best for deg. Hvis du velger et «normalt måltid», prøv å få med en eller to porsjoner på størrelse med håndflaten din med proteiner, en eller to knyttnevestore porsjoner med grønnsaker, en eller to håndfuller med karbohydrater og en eller to tommelfingerstore porsjoner med fett. «Hvis du velger å spise et «mindre måltid», bør du spise noe som er lett fordøyelig, som en smoothie. Det viktigste er at du holder deg til den maten du er vant til, og som du vet ikke gir deg problemer med fordøyelsen.



• Bananer – inneholder raske karbohydrater og kalium. Karbohydratene øker blodsukkeret og gir kroppen din energi når du trener, mens kaliumet opprettholder nerve- og muskelfunksjoner. Spis en banan ca. 30 minutter før du trener for å få mest mulig ut av energien under treningen.



• Havre – inneholder naturlige karbohydrater som kroppen fordøyer langsomt, og frigir energi jevnt under treningen, slik at du holder ut lenger. Spis en skål med havregryn, yoghurt og bær minst 30 minutter før du trener for å holde energinivået på topp og trene hardere.



• Fullkorn – fullkornsbrød er en annen kilde til karbohydrater og er et godt utgangspunkt for et måltid før treningen. Prøv å spise et par skiver med fullkornsbrød med honning, syltetøy, peanøttsmør eller egg ca. 30–45 minutter før treningen.



• Epler og peanøttsmør – et lett mellommåltid som er stappfullt av karbohydrater, vitaminer og mineraler. Raskt og godt og gir deg energi under lette til middels harde treningsøkter.



• Kaffe – hvis du hopper over sukkeret og heller oppi mye melk, kan kaffe være bra før trening. I tillegg til at melken virker hydrerende, inneholder den karbohydrater og proteiner som gir deg energi under treningen, mens kaffen gir deg et ekstra kick.



• Fruktsmoothie – så fremt du bare bruker naturlige ingredienser, inkludert protein, og uten å tilsette sukker, er smoothier flotte å drikke før trening. Prøv å tilsette melk eller yoghurt for å få i deg ekstra protein.