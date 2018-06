UNDER TRENING Ta med deg en flaske vann på løpeturen og drikk et par slurker hvert femtende til tjuende minutt, eller sørg for at du løper forbi en vannfontene på ruten. Hvis du planlegger å løpe på asfalt i mer enn én time, bør du sannsynligvis ta med deg en sportsdrikk som inneholder elektrolytter (natrium, kalium osv.) i tillegg. Ta med deg litt kontanter i tilfelle du skulle gå tom for vann eller løper lenger enn du hadde planlagt, slik at du kan kjøpe deg noe å drikke et sted. Hvis du deltar i et løp, bør du ta en slurk med noe hver gang du løper forbi en drikkestasjon, selv om det bare er litt vann.