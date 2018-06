PLANLEGG I FORVEIEN

«Målet bør være at treningen på reisen skal være nesten helt lik den treningen du gjør hjemme», sier han. «Forbered deg på hvor du skal og hva du bør ta med deg for å gjøre dette målet til en realitet.» Bestill rom på et hotell med eget styrkerom hvis dette er en del av treningsrutinen din, eller finn ut hvilke løyper som finnes i nærheten, slik at du kan få lagt inn noen løpeøkter. Bruk Nike+ Run Club-appen til å lete etter lokale løperuter (på veier og/eller stier) før du ankommer, og se om det skal arrangeres noen NRC-treningsøkter mens du er i området.