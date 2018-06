HVORFOR: Når treningsøktene blir tøffe og du begynner å bli sliten, vil en sterk overkropp hjelpe deg med å stå løpet ut med riktig form.

HVORDAN: Utfør en perfekt armheving (eller 20). Still deg i plankeposisjonen med hendene rett under skuldrene og bena strukket ut bak deg, flat rygg, stramme magemuskler og tærne under deg. Bøy albuene for å senke kroppen mot gulvet i en rett linje. Stopp når brystet når bakken, og skyv opp igjen på en kontrollert måte der du opprettholder riktig stilling hele veien.

MENS DU LØPER: Ha avslappede skuldre og hender (ingen knyttnever!), og skyv albuene ut bak deg.