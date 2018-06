Vi har vel alle lyst på en "six pack", ikke sant? Men den virkelige fordelen av å jobbe med kjernemuskulaturen og bygge sterkere mage- og ryggmuskler er at det forbedrer holdningen og stabiliteten, får deg i bedre form og kan gjøre deg til en sunnere, raskere løper. Vi vet alle sammen at jo sterkere vi er, desto raskere løper vi, og det finnes ingen snarveier til suksess. Men du kan begynne med å gjøre enkle, men effektive styrkeøvelser til en del av treningsprogrammet ditt. Til å begynne kan du prøve disse løpervennlige øvelsene fra Dafne Schippers, verdensmester på 200 meter i 2015, som en del av oppvarmingen eller restitusjonen et par ganger i uken. Her er en liten smakebit på hennes nye, 12 minutter lange Core Control Workout på Nike+ Training Club-appen.