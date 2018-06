NIKE+ RUN CLUB TRENINGSPLANER Løpeplanene våre er utviklet med innspill fra Nike+ Run Club-trenere, og er laget for å hjelpe deg med å løpe de første, morsomste og raskeste kilometerne dine. Innretter seg etter erfaringsnivået ditt. Innretter seg etter timeplanen din. Hver enkelt treningsplan består av treningsøkter for hastighet, utholdenhet, fremgang og restitusjon, slik at du blir en bedre løper.