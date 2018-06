DET VIKTIGSTE LØPEUTSYRET

LA OSS KOMME I GANG

OK. Vi er Nike. Selvfølgelig må vi nevne skoene først. Men stol på oss. De er den delen av utstyret du ikke kan forsømme når du starter å løpe.



Ikke engang tenk på å finne frem et par gamle treningssko. Og ikke velg de nye løpeskoene dine bare fordi de ser bra ut (selv om de kule skoene i begrenset utvalg kanskje ville ha matchet den nye rumpetasken din).



Kjøp skoene som passer til dine behov. Besøk din nærmeste Nike-butikk for en gratis løpeanalyse. Der løper du på tredemøllen, slik at Nike-eksperter kan sjekke ganglaget ditt og se hvilke sko som passer best til deg. Det tar noen minutter og sikrer at du finner det perfekte paret.



Hvis du ikke kan komme til butikken, kan du klikke her for å chatte direkte med en Nike Running-ekspert, som kan svare på spørsmål. Du kan også bruke Nikes skoveiledning for å utforske skoene våre basert på hvordan du ønsker å løpe. Uansett om du ønsker en løpetur med høyt, naturlig eller lett tempo, finnes det løpesko som passer til deg.



LØPEUTSTYR

La oss begynne med det grunnleggende først. Ja, vi fokuserer mye på nyvinningene våre, men grunnen til at all teknologien er viktig, er at noe av dette utstyret kan hjelpe deg med å bli en bedre løper. Det kan gjøre at du føler deg raskere, mer komfortabel og kulere (noe som gjør løpingen morsommere). Her er noen ting du kan tenke på når du setter sammen løpeutstyret ditt.

IKKE SVETT DEG UT

Det er én regel: Ikke løp i en bomulls-T-skjorte. Bomullsfibre blir tunge og våte når du svetter, noe som kan gjøre det vanskelig å holde deg avkjølt. Trøyer som er laget av materiale spesielt utviklet for løping (som Dri-FIT), egner seg godt ettersom de er lette og komfortable, og ikke blir gjennomtrukket av svette. Vi anbefaler at du har et par Dri-FIT-trøyer i løpegarderoben din.

UNDERDELER SOM PASSER

De fleste løpere foretrekker å løpe i shorts og/eller tights. Det finnes et stort utvalg stiler og nyvinninger for tights som gir god ytelse, og et stort utvalg shortslengder og -typer. Tights holder beina dine varme og kan forebygge gnagsår, mens shorts er perfekte på varmere dager. Hva du har på deg, er opp til deg. Bare sørg for at du bruker underdeler som ikke sinker deg.

SOKKER SOM ROCKER

Vannblemmer suger. Løpesokker kan hjelpe deg med å unngå dem. De transporterer svette bedre enn vanlige sokker, gir sonebasert demping for komfort, i tillegg til kompresjon som reduserer hevelser. Det finnes mange valg der ute – fra ankelsokker til sportssokker, vanlig eller halvlang lengde – men sokkevalget ditt handler egentlig om hva du foretrekker.

FINN RETT STØTTE

Hvis du er kvinne, er riktig sports-BH like viktig som skoene. 80 % av alle kvinner bruker feil BH-størrelse og BH-type – ikke vær en av dem. Unngå ryggproblemer, og få maksimal støtte på løpeturen med en BH som sitter riktig. Bruk Nike Pro Bra 360-passformsystemet på nettet for å finne størrelsen din.