DETTE KAN DU VENTE DEG FRA OSS Det er viktig å ta seg en pausedag imellom harde treningsøkter (f.eks. hurtigløp eller langdistanseløp). Det betyr ikke nødvendigvis at du trenger å hvile. Du kan ta deg en kort, lett løpetur for å la kroppen hente seg inn mens du er aktiv. Denne treningsøkten er laget for å bidra til at du holder deg rolig og kontrollert under restitusjonsløpingen.