MYTER OM LØPERE AVLIVET

Du har sikker hørt mye rart om løping.

La oss skille myter fra fakta.



SERIØSE LØPERE BRUKER BARE KORTE SHORTS Færre centimetere betyr færre distraksjoner, men du trenger ikke ta på deg en singlet og løpeshorts for å bli en ekte løper. Se Nike.com for å se alle de forskjellige stilene som finnes. DU MÅ JOGGE STILLESTÅENDE VED HVERT RØDE LYS Litt av noen bevegelser på hjørnet der, eller hva? Noen foretrekker å bevege seg hele tiden, og det er en personlig preferanse, men det er helt greit å slappe av midt under løpeturen. Tiden din trenger heller ikke lide: Nike+ Run Club-appen stopper når du stopper, så du trenger ikke skynde deg å trykke på pause. LØPING FØRER TIL DOSTRESS Sannheten er at alt kan skje. Men prøv å være forberedt. Hvis du skal på en lang løpetur, bør ruten din ta deg forbi noen offentlige toaletter. Ikke vær redd for å bli i ett med naturen hvis du løper i terrenget. KILOMETERE ER DET ENESTE SOM TELLER Ikke løp kun for å øke antallet kilometer. Et tall kan ikke vise kvaliteten på en treningsøkt – det virkelige målet på en løpetur er hvordan du følte deg og hvilken innsats du la ned. DU BØR SPISE KARBOHYDRATER FØR EN KONKURRANSE Å spise nok kalorier (og få nok søvn) er veldig viktig før du stiller til start, men du trenger ikke overspise på pasta med mindre du løper en maratondistanse eller lengre. For mange karbohydrater kan faktisk sinke deg på kortere konkurranser. LØPERE ER ENSOMME ULVER Jada, å løpe er en flott måte for å komme seg unna den travle hverdagen på. Men det er en sosial sport. Bli med i en løpeklubb eller en konkurranse, så får du se akkurat hvor levende og åpent løpesamfunnet er. LØPERE ER RARINGER MED SITT EGET SPRÅK (OG HVA ER GREIA MED VINKINGA?) I likhet med alle idretter har løping noen tekniske begreper. Bare se på guiden vår over løpebegreper for å få hjelp med dem. Løpere har en tendens til å bli begeistret for ting folk flest ikke forstår («Jeg tilbakela fem stigningsdrag og et tempoløp. Hurra!»). Men vi mener det godt. Løpere elsker å løpe – det ligger i kulturen vår. LØPING ER KJEDELIG Det er ikke engang en myte. Det er en unnskyldning. Bare sjekk ut vår helt objektive liste over Grunner til hvorfor løping er fantastisk i feeden. HVIS JEG HAR DET GØY, KAN JEG IKKE VÆRE EN ORDENTLIG LØPER Dette er kanskje den vanligste misoppfatningen av dem alle. For mange mennesker tror at å løpe må være strevsomt – at seriøse løpere er en spesiell mennesketype som på en uforklarlig måte nyter smerte. Men det er ment å være morsomt! Hvis du starter smart, utvikler en rutine, får noen løpevenner, finner rytmen din og begynner å se fremgang, da vil du forelske deg.