LØPEBEGREPER Løpebegrepene du bør kunne. 1 – TEMPOLØP Et tempoløp er et løp der du løper fort i flere korte perioder. Disse intervallene kan være like lange og raske med den samme restitusjonstiden, eller de kan inneholde forskjellige distanser, tempoer og restitusjonsperioder. Intervaller er den beste måten å forbedre topptempoet ditt på. Ideelt sett gjøres denne type trening på en bane, men den kan gjøres nesten hvor som helst. Du kan bruke kvartaler, lysstolper eller trær som intervallmarkører. 2 – UTHOLDENHETSLØP Et utholdenhetsløp er et langdistanseløp i et behagelig tempo. Det er en viktig del av treningen som gjør kropp og sinn vant til lengre distanser. Denne løpeturen bør løpes som et progresjonsløp (se definisjonen av et progresjonsløp). 3 – RESTITUSJONSLØP Restitusjonsløp er løp som starter med et lavere tempo og avsluttes med et raskere tempo. De forbedrer utholdenheten og gjør kroppen vant med å løpe. Du bør satse på progresjonsløp de dagene du ikke trener tempo eller styrke. 4 – PROGRESJONSLØP Progresjonsløp er løpene du foretar på dager mellom de harde treningsøktene. De bør ikke være utfordrende, men de bør løpes progressivt (se definisjonen av progresjonsløp). Restitusjonsløp er like viktige som harde treningsøkter. 5 – FARTSLEK Fartslek jobber med farten og styrken din gjennom å veksle mellom ulike distanser og tempoer i én sammenhengende løpetur. En treningsøkt med fartslek kan for eksempel være at du løper rolig i ett minutt, etterfulgt av ett minutts hard løping. Dette gjentas for et bestemt antall minutter, kilometer eller for hvert kvartal du løper forbi. 6 – TEMPOHASTIGHET Dette er tempoet som lærer kroppen din å bli komfortabel med å være ukomfortabel ved å opprettholde et raskt og jevnt tempo over en bestemt distanse. 7 – STIGNINGSDRAG Disse er veldig korte og raske drag som bygger opp den generelle hastigheten din uten å slite deg ut. Ikke rene sprinter, men rask og avslappet løping. Ta godt med pauser mellom hvert drag. Start med to eller tre etter du har løpt, og begynn etter hvert med å jobbe deg oppover. 8 – OVERPRONASJON Dette oppstår når hælen din kommer i kontakt med bakken, og foten din ruller for mye innover når du sparker fra med stortåa. 9 – PR ELLER PB En personlig rekord eller en personlig bestetid – den raskeste tiden til en person over en bestemt distanse. 10 – KILOMETERTID Når løpere snakker om kilometertid, refererer de til tiden det tar å løpe én kilometer. Så en kilometertid på ti minutter, blir et løp på ti minutter per kilometer.