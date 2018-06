TIPS Ikke len deg for mye fremover når du løper i oppoverbakke. Det er nok å lene seg litt fremover med haken ned mot brystet. Ta korte skritt, slik at du ikke belaster lårene for mye, samtidig som du opprettholder en rask rytme. Bruk armene for å få maksimal fremdrift. Fokuser på å få pusten under kontroll, og på å få ned pulsen når du løper nedover igjen.