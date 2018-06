TRENINGSØKT I dag skal vi løpe fristil. Velg ditt eventyr – plukk ut en ny rute du har hatt lyst til å løpe, løp med en venn som er (eller pleide å være!) raskere enn deg, eller ta på deg hodetelefonene og hør på favorittmusikken din i et par kilometer. Det er ditt valg, for det er du som er løperen her.