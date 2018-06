La oss klare opp i noen av de vanlige spørsmålene du som kommende løpestjerne kanskje lurer på.

ER LØPING DÅRLIG FOR KNÆRNE MINE?

Mens andre idretter kan innebære risiko, bør en fornuftig løpeplan som inkluderer restitusjon gjøre at du holder koken. Rådfør deg med legen din før du legger ut på løpereisen din.



BØR JEG TØYE UT FØR JEG LØPER?

Vanlig, statisk uttøying er ikke bra for kalde muskler. Vent med å tøye ut til etter løpeturen. Uttøying av hofter, lår og hamstringene, så vel som mer dynamiske bevegelser som kneløft og fremoverhopp med bøyde eller utstrakte ben, er en flott måte å forberede kroppen på løpeturen på.



SIDEN JEG LØPER, KAN JEG SPISE HVA JEG VIL?

Nei, det at du løper betyr ikke at du kan dytte i deg all mulig slags søppelmat. Mat er energi, så et næringsrikt kosthold hjelper deg med å løpe bedre. Men husk: Alt med måte. Unn deg selv litt kake hvis du har lyst på det.



HVA ER DEN BESTE MÅTEN Å BÆRE VANNET MITT OG TELEFONEN MIN PÅ MENS JEG LØPER?

Ta en titt på shorts med funksjonelle lommer, telefonarmbånd og lette belter til oppbevaring av vannflasker.

HVA ER FORSKJELLEN MELLOM Å LØPE PÅ EN TREDEMØLLE OG Å LØPE UTENDØRS?

På en tredemølle flytter underlaget seg mot deg og vindmotstanden er eliminert. Tredemøller er flotte på dager hvor du ikke orker å kjempe mot ruskeværet eller hvor du vil ha mykere nedslag, ettersom de fleste tredemøller er polstret.

HVA ER GREIA MED

Du har kanskje begynt å legge merke til en del av de merkelige tingene bare løpere legger merke til. La oss snakke om den underlige og vidunderlige løpeverdenen.

FOLK SOM LØPER I GRUPPER?

Kanskje de suste forbi uten at du la merke til det før, men nå har du begynt å få øynene opp for disse løpegruppene på morgenkvisten. Det kan være stor variasjon i hvor stor gruppen er, hvilken aldersgruppe de tilhører, hvor erfarne de er og hvor hardt de trener, men alle løpegrupper har én ting til felles: samhold. Gå til et fysisk NRC-kontor i nærheten av deg for å bli med oss å løpe.

HVA MED DE JÅLETE RUMPETASKENE?

Noen løpere som driver med langdistansetrening har på seg belter til å oppbevare væske og små matbiter. Du trenger ikke alt dette utstyret ennå, men hydrering er viktig for alle løpere. Du trenger ikke alltid ha med deg vann på korte, raske løpeturer, men du bør vurdere å ta med deg vann på lengre løpeturer. Når du har mulighet til det, bør du planlegge å legge løpeturen til en vannfontene, eller ta med deg mynter du kan bruke til å kjøpe drikke underveis.

HVA ER DEN UBESTEMMELIGE SMERTEN I SKINNLEGGENE?

Løpere kaller det for benhinnebetennelse. Benhinnebetennelse er ikke noe moro, og oppstår når du øker hastigheten og intensiteten til treningen din for tidlig. Den beste måten å unngå det på, er å trappe opp treningen veldig forsiktig. En god huskeregel er at du på lengre løpeturer ikke løper mer enn 10 % lenger enn du har løpt tidligere.

HVA ER DEN IRRITERENDE SMERTEN I SIDEN?

Dette er vanlig, spesielt for nybegynnere som ikke er vant til de bråe bevegelsene under løpingen. Hvis du får hold, bør du puste dypt inn og deretter presse all luften ut av magen for hvert åndedrag. De samme brå bevegelsene som fører til hold, kan også føre til urolig mage. Vi føler med deg. Bokstavelig talt. Men ikke vær redd. Vi har alle erfart det. Over tid lærer du deg hvordan du kan tilpasse spisevanene dine før du løper, slik at du unngår disse problemene.

HVA MED FOLK SOM LØPER BARFOT?

Det føles helt sikkert fantastisk ut å ta seg en løpetur med mykt gress og jord under føttene. Men til tross for det du kanskje har blitt fortalt, trenger du ikke å finne tilbake til urspranget og kjøpe sko uten såle for å løpe på «riktig måte». Den eneste riktige måten, er din egen måte.