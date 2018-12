BREV FRA NRC-TRENEREN Målet med Klar, ferdig, gå er å hjelpe deg til å bli en bedre løper ved å introdusere deg for løpeverdenen vår.



Du visste at du allerede er en løper, ikke sant? Det er ingen tvil om det. Spørsmålet er om du løper eller ikke. Etter dette, kommer du til å gjøre det.



Vi har samlet alt vi tror du trenger til å starte løpereisen din.



Etter hvert som du jobber deg gjennom Klar, ferdig, gå, lærer du deg det mest grunnleggende, du får selvtillit og motivasjon via 10 morsomme treningsøkter og til sist, men ikke minst, kommer du til å oppdage hvorfor løping er så viktig for millioner av idrettsutøvere over hele verden. Når du nærmer deg slutten på denne reisen, er du klar til å starte ditt eget løpeeventyr. Men fortvil ikke, du løper aldri alene. Nike+ Run Club er her for å gi deg all den støtten du trenger til å fortsette.



Det kommer ikke alltid til å være lett. Det kommer til å være dager der du ikke vil ta på deg skoene engang. Men det kommer også til å være dager der du fyker av gårde på løpeturen. Begge disse typene dager kommer uansett til å gjøre deg til en sterkere idrettsutøver.



Du kommer til å oppdage nye måter å løpe på. Du kommer til å prøve restitusjonsløping, løping med fartlek, intervalløping og tempoløping. (Du kommer til og med til å skjønne hva det betyr).



Høres krevende ut, ikke sant? Det er det ikke. Det er bare løping. Det er meningen at du skal løpe, enten du tror det eller ei.



Så sørg for at du nyter det. Husk at vi er her for å trene med deg, gi deg veiledning og inspirere deg hvert eneste skritt på veien.



Vi har troen på deg.

Takk for meg,



Chris Bennett, ledende trener ved Nike+ Global