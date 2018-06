GRUNNER TIL AT LØPING ER FANTASTISK

Ja, bedre helse er viktig, men det er mange andre ting som gjør løping til den kuleste måten å tilbringe fritiden din på. Her er noen få av dem. DU SLIPPER Å BETALE EN REGISTRERINGSAVGIFT Det er ingen månedlige avgifter. Du trenger ikke et jålete medlemskap hos et treningsstudio. Du trenger bare å snøre på deg skoene og sette i gang. Sett pris på at du slipper å bli avbrutt av en kar som grynter seg gjennom knebøyninger iført spandex på løpeturen din. DU KAN LØPE HVOR SOM HELST Snør på deg skoene og begi deg ut i verden. Du kan løpe hvor som helst, enten det er på løpebanen til den lokale ungdomsskolen din, i parken, på en tredemølle eller på ferie. BRUK LØPINGEN TIL Å GI DEG SELV ALENETID Er pendlingen til jobben slitsom? Er du lei av å være en sofasliter? Studerer du hardt før eksamenen? Løping er en flott måte å stresse ned, komme seg ut, nyte naturen og finne roen på. Enten du vil få med deg de siste podcastene, lytte til et nytt album eller nyte litt fred og ro, er en løpeturen god anledning til å være for seg selv. Trekk på deg skoene og glem alt stress og mas som har skjedd i løpet av dagen. DET FÅR DEG TIL Å FØLE DEG SOM EN SUPERHELT Ingenting gir bedre mestringsfølelse enn når du kommer deg ut for å ta en løpetur, særlig hvis det er tidlig på morgenen eller sent på kvelden. Du blir nødt til å ta et standpunkt mot de to kjeltringene kjent som Slapphet og Latskap, og andre folk kommer til å legge merke til det. Du blir en større helt for hvert eneste steg. DU KAN HOLDE OVERSIKTEN OVER FREMGANGEN DIN Fremgang er avhengighetsskapende, og det er en av grunnene til at så mange løpere logger løpeturene sine. Med Nike+ Run Club-appen kan du holde oversikten over fremgangen din og sammenligne hvordan du føler deg etter ulike treningsøkter. Bruk appen hver gang du løper på veien for å logge hastigheten og distansen din, samt humøret ditt mens du løper. Du kan til og med dele selfies mens du løper. DU KAN FÅ DEG NYE MENNESKEVENNER I tillegg kan du tilbringe tid med noen dyrevenner. Løping er en flott måte å skaffe seg venner på, venner som du har et felles mål med. Du kan også bruke løping til å inspirere vennene du allerede har til å sette et nytt mål sammen. Husk at du kan finne venner du vil koble til, med Nike+ Run Club-appen. Det er også en flott måte å gi hunden din litt trening, lek i solen og en ny type belønning på. DU FORTJENER Å SKRYTE LITT Det er ikke mye som føles like bra som å sette seg et mål, nå det og deretter fortelle vennene dine om det. Gjør Nike+ Run Club-appen til talerøret ditt. Selv hvis du ikke har en fysisk løpegruppe, kan vennene dine heie på deg via Facebook og se bildene dine etter løpeturen din på Twitter og Instagram. OG SIST, MEN IKKE MINST, ER DET EN MORSOM MÅTE Å HOLDE SEG I FORM PÅ «Selv hvis du bare løper to til tre ganger i uka, kommer du til å føle deg bedre enn noensinne. Hva er vel bedre enn en sunn og morsom løpetur? En fest av en løpetur med dance-musikk, vel. Få treningsøkten til å føles som en episk treningsmontasje med spillelisten Klar, ferdig, gå på Spotify. Få hjertet ditt til å slå til en helt ny rytme. Er du klar til å sette inn støtet? Beveg deg til rytmen med oss.»