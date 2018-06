DU MÅ TRENE FOR Å KUNNE LØPE

RASKERE, KOMME I BEDRE FORM OG BLI STERKERE.

ALLE LØPERE MÅ VÆRE IDRETTSUTØVERE Vet du hva? Du er ikke bare en løper. Du er en idrettsutøver. Crosstraining er en flott måte å dra nytte av restitusjonsdagen på. DU MÅ GJØRE MER ENN Å LØPE

FOR Å BLI EN BEDRE LØPER Crosstraining hjelper deg å løpe bedre ved å styrke både kjernemuskulaturen og beina, slik at du kan ta de lange stegene. VI BRUKER NIKE+ TRAINING CLUB Treningsøkter fra NTC gjør oss til sterkere, raskere og bedre løpere. Vi anbefaler at du trener med NTC-appen på en restitusjonsdag eller at du bruker en treningsøkt ved siden av løpingen. Klikk for å se på noen av NTC-treningsøktene som hjelper deg å komme i gang. UTHOLDENHETSTRENING: INTRODUKSJON TIL INTERVALLTRENING MED HØY INTENSITET En oppmykner til intervalltrening med høy intensitet, med bevegelser som utfordrer hele kroppen.

FOR UTHOLDENHET: KONDISJONSTRENINGSØKT Forbedre reaksjonstiden din og styrk musklene med kraftfulle bevegelser og stabilitetstrening. FOR UTTØYING: YOGA-ØKT SOM SUPPLEMENT TIL LØPING Bøy og tøy, pust og finn din egen rytme med dette yoga-inspirerte programmet på seks minutter som hjelper deg med løpingen. Kan brukes før eller etter treningsøkten din. FOR KJERNEMUSKULATUREN: TRENINGSØKT FOR KJERNEMUSKULATUREN Denne økten fokuserer på kjernemuskulaturen og styrker muskelgruppene som støtter hofteleddet, slik at du får mer spenst i spranget. FOR KJERNEMUSKULATUREN: TRENINGSØKT FOR MAGE OG ARMER Denne styrkebaserte treningsøkten bruker øvelser som fokuserer på å veksle mellom kroppens øvre og nedre muskelgrupper, samtidig som den gjør at du må bruke kjernemuskulaturen under hele økten.