TA FARVEL TIL BARFOT-/MINIMALISTLØPING, OG ØNSK EN STERKERE,

MER NATURLIG LØPESTIL VELKOMMEN.

Før det fantes sko, fantes det barfotløping. Toppløpere har brukt denne typen løping som en ledd i treningen i flere tiår. Men det var ikke før for omtrent 12 år siden, da den første Nike Free-skoen ble lansert i 2004, at konseptet begynte å bli mer allment akseptert.

To år tidligere, da Nike-designerne var ute og forsket på løping i felten, snakket de med løpetreneren på Stanford, Vin Lananna, som mente at æren for herrelagets suksess (de vant NCAA utendørsmesterskap i 2002) delvis skyldtes at de trente barbent på gresset. Han hevdet at det gjorde utøverne sterkere og bidro til å forhindre skader.

«Å løpe uten sko varierer aktiveringsmønstrene dine og gjør deg sterkere fra grunnen av. Du får styrket hoftene, mer aktivering av setemusklene, økt bevegelsesspekter for anklene og økt bruk av alle de støttende musklene/leddene i underkroppen», sier Nike Performance Council-medlemmet Lance Walker, MS, PT, ytelsesdirektør i Michael Johnson Performance. «Å gå barbent kan også redusere skrittlengden din med cirka 3 prosent, som gir økt løpebesparelse og -effektivitet.»

Men å løpe barbent er ikke uten risiko. Så spørsmålet for Nike ble hvordan de kunne overføre de potensielle fordelene med «barfotløping» til massene uten å be dem om å faktisk ta av seg skoene. For å finne svaret på dette lanserte selskapet sitt eget biomekaniske forskningsprosjekt, og analyserte mønstrene i trykk og bevegelse hos 20 menn og kvinner som løp barbent i gresset. Konklusjonen fra designeren Tobie Hatfield var at de skulle skape en sko som var lettere, mer fleksibel og med en lavere hæl-til-tå-dropp, som skulle fremme en mer naturlig løpestil, og det førte til den første Nike Free 5.0 – en modell som falt midt mellom deres mest stabile sko (10.0) og barbent (0).

I løpet av årene har konseptet med barfot-/minimalistløping endret seg totalt. Barbent er ikke lenger sett på som svaret. Med en stadig økende mengde med forskning som viser at utøvere yter sitt beste når de løper slik de individuelt er ment til å løpe, har Nike klart å fininnstille designene sine til å bedre etterligne opplevelsen ved naturlige bevegelser, og skapt sko som også gjør deg sterkere når du løper, ved å gi kontrollen tilbake til foten istedenfor å bare ta kontroll over foten. Den nyeste versjonen av Nike Free-teknologien («Run Strong») har en unik, dynamisk fleksibel yttersåle som utvider og trekker seg sammen i følge med foten når du løper, og erkjenner dermed at alle løperes ganglag er deres eget.

«Mesteparten av treningen vår med naturlig løping gjøres med lavere volum og høyere intensitet», sier Walker. «For oss er det viktige å utsette utøverne for elementer på 0 – eller nære – på ukentlig basis, og så gradvis bruke det mer i treningen deres. Når de tar på seg skoene igjen, kan de på den måten bruke dem bedre, være sterkere og løpe mer effektivt.»