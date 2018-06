Den viktigste temperaturmålingen for at Breaking2 skal lykkes er differansen mellom kroppens kjernetemperatur og hudtemperaturen. Dette er kjent som temperaturgradienten.

«Vi undersøker hvordan kroppens kjernetemperatur opptrer i forhold til hudtemperaturen, og vi vil at disse to målingene skal ha så stor differanse som mulig», sier Brad Wilkins, direktør for NXT Generation Research-teamet i sportslaben til Nike. «Det vil si at gradienten – temperaturgradienten mellom kroppens kjerne og huden – er svært høy».

For å kunne opprettholde en høy temperaturgradient for hver enkelt løper, må teamet gjøre miljøforholdene optimale før løpet. I løpet av testløpet vårt – et halvmaraton – ble innvendige og utvendige monitorer brukt til å måle kjerne- og hudtemperatur hver for seg. Dette ga en konstant datastrøm som gjorde det mulig å forstå hvordan termiske faktorer påvirket resultatet til hver enkelt løper. Løpet har et startvindu på tre dager for å tilrettelegge for optimale forhold når det gjelder temperatur, skydekke og vind. Teamet skal velge den optimale morgenen for løpet i løpet av dette tredagers vinduet. Dette vil maksimere kroppskjerne-til-hud-gradienten, slik at idrettsutøvernes resultater i minst mulig grad blir påvirket av termiske faktorer.

Hydrering er en annen viktig faktor som lar seg påvirke av miljøet. Teamet har veid løperne før og etter alle løpeturene under treningsopplegget. Tallene forteller forskerne hvor mye vann hver og en av dem mister gjennom svette. Deretter har teamet observert hvordan hver enkelt løper reagerer på de ulike væskestrategiene – en væske bestående av vann og sukker med et pinlig nøyaktig blandingsforhold. Blandingen blir stadig tilpasset hver enkelt idrettsutøvers svetterate og fortsetter å finjusteres frem til løpet.



De øvrige testene, f.eks. avbildning av muskler, viser sukkernivået i musklene til idrettsutøverne. Dette er av avgjørende betydning fordi sukkerinntak kan få løperne til å unngå utmattelse, som er så vanlig i maratonløp. Et for høyt inntak av sukker kan på den andre siden føre til urolig mage, slik at de må avbryte løpet av den grunn.