LØPERNE Hvordan finner du ut om noen har det som skal til for å gjøre noe ingen har gjort før dem? Noe som får oss til å revurdere hva som er mulig for et menneske? Det er disse spørsmålene Nikes forskerteam har måttet stille seg i jakten på løpere som kan bryte totimersbarrieren på maraton. Teamet besto av de skarpeste hodene innen fysiologi, løping og idrettslige prestasjoner, og utviklet en rekke tester for å finne ut hvem som er verdens raskeste løpere, men også hvem som er enda raskere enn disse. Etter at alle testene var gjennomført, var det tre løpere som skilte seg ut som kandidater til å bryte totimersbarrieren: Eliud Kipchoge fra Kenya, Lelisa Desisa fra Etiopia og Zersenay Tadese fra Eritrea. Tre forskjellige land og tre svært forskjellige reiser bringes sammen for å finne den raskeste måten å gjennomføre 42,16 km på.