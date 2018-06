SOSIAL DELING HVA ER FEEDEN? – Feeden er stedet du kan følge aktiviteten til vennene dine i Nike+ Run Club og Nike+ Training Club, så du kan bli inspirert og holde motivasjonen oppe for neste trening. Hver gang du deler til feeden, kan Nike+-vennene dine heie på deg og kommentere løpeturen. – Feeden er også din portal til alt innen løping. Du finner profftips fra Nike+ Run Club-trenere, -pacere og Nike-topputøvere, samt eksklusivt innhold, så som utvalgte spillelister for din neste løpetur. Du får også tilgang til fysiske arrangementer og spesialtilbud for produkter og tjenester som er utformet for å la deg låse opp potensialet ditt. HVORDAN DELER JEG TIL SOSIALE NETTVERK SOM FACEBOOK, TWITTER OG INSTAGRAM? – Det har aldri vært enklere å dele bilder, ruter eller tilpassede plakater. Vi har gjort deling milevis bedre, så du kan fortelle løpehistorien din på en enda enklere måte enn før. Vi har integrert med innebygde deleutvidelser, så du kan dele til enhver app på telefonen din, inkludert Facebook, Twitter, Instagram, WeChat og Messages. – Vår nye Nike+ Run Club-app deler ikke automatisk til sosiale nettverk, slik Nike+ Running-app pleide å gjøre. Det betyr at du får full kontroll over hva som deles på dine vegne. Husk at du også må ha med et bilde når du deler. HVILKE NYE VALG HAR JEG FOR Å DELE LØPETUREN? – I løpet av de siste årene har løperne våre delt millioner av fantastiske bilder fra løpeturene, og vi er nå glade for å kunne tilby en helt ny samling med klistremerker som du kan bruke for å tilpasse løperuten din, bildet ditt eller den nye plakaten din. – Etter løpeturen kan du velge å dele løperuten, sammen med et bilde fra kameraet ditt eller en tilpasset plakat med en bakgrunn designet av oss. På den måten har du alltid noe episk å dele med venner i feeden. – Se hvor høyt i terrenget du løp eller hvor hardt hjertet pumpet, med nye datastyrte klistremerker. Fortell historien om løpeturen din med høydegrafer, rutekart, lokalt værsymbol med mer – opprettet med reelle data fra løpeturen. – I tillegg til å dele bilder, kan du skape egne bildetekster, navngi løpeturene og merke vennene dine og stedet du løp. Du kan også @nevne venner for å gi en utfordring og inspirere dem til neste løpetur. Venner som @nevnes eller merkes på løpeturen, får melding i innboksen sin. – Den nye Nike+ Run Club-appen støtter ikke automatisk deling til sosiale nettverk. For å dele en post må du ha med bilde, rute eller plakat.