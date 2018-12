VANLIGE SPØRSMÅL OM BARNESKO

Hvilke sko passer best på skolen? Vi i Nike jobber utrettelig med å lage sko til unge idrettsutøvere som er slitesterke og fleksible, og som tilfredstiller behovene til (aktive) barn i utvikling. Selv om alle Nike Young Athlete-sko passer til hverdags, tilfredsstiller noen sko bedre behovene til en bestemt sport. Idrettsspesifikke sko er laget med tanke på behovene i de aktuelle idrettene, slik at idrettsutøvere kan prestere best mulig i sine idretter (f.eks. slik løpesko er laget til løping og basketsko til basketball) Hvor ofte bør jeg kjøpe nye sko? Nike-sko er laget for å vare – barna dine vokser imidlertid støtt og stadig. Det beste er å sjekke skoens passform omtrent hvert halvår. Kan man bruke fottøy fra Nike uten sokker? I sandaler og slippers? Selvfølgelig kan du det! Når det gjelder snøreskoene våre, foreslår vi imidlertid at barnet bruker sokker som passer til den idretten eller aktiviteten de driver med. Hvorfor glipper skoene til barnet mitt ved hælen? Dette kan ha en rekke årsaker. Først må du sjekke at barnet bruker rett skostørrelse. Deretter kan du sjekke om lissene er knyttet ordentlig, og at pløsen sitter rett. Til slutt kan du se om sokken barnet bruker, sitter ordentlig på. Hvorfor knirker skoene til barnet mitt av og til? Barn går på mange forskjellige underlag i løpet av dagen. Knirking i skoen oppstår som regel på grunn av friksjonen mellom skoens yttersåle og jevne overflater, som parketten i gymsalen og voksede gulv. Hvordan ser jeg om skoene til barnet mitt er for store? Den beste indikatoren på dette er hvor stort mellomrommet mellom barnets hæl og baksiden av skoene er. Dette kan du sjekke med tommelen. Du kan sjekke passformen foran på skoene ved at barnet vrikker på tærne med knyttede sko på. Hvis barnet kan bevege tærne fra side til side, er skoene sannsynligvis for vide. Lager Nike sko uten lisser? Vi fører sko uten lisser for alle aldersgrupper og i mange forskjellige varianter, fra lissefrie sko og stiler med Velcro®-borrelås til sko med det innovative FLYEASE-systemet.

FOTBALL

Hvor lenge bør fotballskoene vare? Barn vokser seg som regel ut av fotballskoene sine før de blir slitt ut, avhengig av alder. Ut fra et holdbarhetsperspektiv kommer fotballskoene normalt til å vare i 1–2 sesonger eller i tolv måneder. Kan barnet mitt bruke sko fra andre idretter, som baseball og amerikansk fotball, til å spille fotball? Kanskje, men de er ikke ideelle å spille fotball med. Noen typer fotballsko (både for vanlig og amerikansk fotball) kan brukes hvis de ikke har «tåknotter». Vi anbefaler sportspesifikt fottøy på grunn av all løpingen og de raske bevegelsene i fotball. Hva er Dynamic Fit-kragen? Dynamic fit-kragen, eller «strømpen», er utformet for gi spillerne støtte og beskyttelse. Den gir en følelse av at foten har bedre kontakt med benet, og gir en mer tettsittende passform. Hvordan tar du på en fotballsko med krage? Først må du knytte opp de tre-fire første lissehullene på fotballskoen. Dette gjør det lettere å få foten helt inn i fotballskoen.



Åpne deretter Dynamic Fit-kragens åpning med tomlene på hver side av toppen, og skyv tærne inn i skoen.



Når du har gjort det, flytter du tomlene til baksiden av kragen, tar tak i den på utsiden, og senker hælen ned i skoen.



Til slutt strammer du lissene og knytter skoen.

LØPING

Hvorfor er fleksibilitet viktig? God fleksibilitet gjør at du kan bevege føttene naturlig og komfortabelt. Fleksible sko gjenspeiler bevegelsen til barbente føtter. Nike løpesko er laget med tanke på fleksibilitet for å fremme en sunn utvikling av sterke føtter. Hvilke sko passer best til løping? Løpeskoene Pegasus, Free RN og Flex RN egner seg svært godt til løping – og på løpesiden for barn kan du velge mellom en rekke andre stiler.