MARVINS JAKT PÅ SUPER.FLY 4 Marvin the Martian er fast bestemt på å ødelegge verden igjen, og etter at Super.Fly 4 ble lansert, kan han endelig ha funnet sitt hemmelige våpen. Da han fikk vite om Super.Fly 4s FlighSpeed-teknologi, som gir et eksplosivt løft, ble han overbevist om at de har nok kraft i seg til å tilintetgjøre planeter.



Først har han planer om å finne Blake Griffin og utfordre ham til den ultimate dunkekonkurransen – der vinneren får ta over jorden. Marvin planlegger å bruke FlighSpeed-teknologien i skoene til å tilintetgjøre planeten så fort han får tak i dem.