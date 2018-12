SLIK FUNGERER NIKE FLYKNIT Det brukes ulike typer strikkemønstre i én enkelt Flyknit-overdel. Visse områder har tettere vev for å gi foten mer støtte, mens andre områder er laget for å være mer fleksible eller pustende. Nike har studert foten og samlet data i mer enn 40 år for å avgjøre hvilket mønster vi bruker.