POLENS NUMMER 9 Det er en stor ære å spille med ørnen på brystet. Det er et stort ansvar å spille for landslaget med nummer 9. 10. september 2008 scoret 20 år gamle Robert i sin debut på landslaget mot San Marino. I 2013 spilte han sin 60.

kamp for Polen. Ti måneder senere, i september 2014, scoret han sitt første hat trick for landet sitt. Fremgangen fortsatte, og i desember 2014 ble han utnevnt til kaptein på det polske landslaget. Fakta taler for seg.