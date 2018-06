STRIKKET FOR LEBRON LeBron likte Flyknit-materialet svært godt da Petrie og teamet hans viste ham en tidlig utgave av det. Men kraftkaren på 118 kg var ikke helt overbevist om at det ville holde. Han ville ha noe enda sterkere. Så Nikes Knit Innovation-team satte i gang med å strikke materialet på en helt ny måte. Teamet ville at LeBron skulle føle seg stødig, men også kunne bevege seg fritt og reagere raskt. Resultatet: BattleKnit. «Vi klarte å konstruere spesifikasjonene for beskyttelse, stretch og ytelse slik vi ville for hver del av skoen», sier Petrie. «Man får hele pakken.»