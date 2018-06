Of je nu op zoek bent naar high-performance workoutkleding of stijlvolle, comfortabele kleding voor dagelijks gebruik, de collecties van Nike bieden allerlei mogelijkheden. Ontdek onze fitness-, trainings- of hardloopkleding voor je favoriete sporten, zoals voetbal, basketbal, tennis, golf, skateboarden, dans of yoga. Geniet elke dag van de trendy en veelzijdige stijlen uit onze sportkledingcollectie: T-shirts, korte broeken, broeken, jassen of de coolste hoodies van het seizoen. Combineer ze met Lifestyle schoenen van Nike voor een moeiteloze streetwear-look. Shop ook onze truien en trainingspakken in de kleuren van de grootste voetbal- of basketbalteams en juig jouw favoriete club aan tijdens je eigen workouts of tijdens het kijken van een belangrijke wedstrijd.