Op welk niveau ze ook spelen, geen voetbaloutfit is compleet zonder een goed paar sokken. Nike-voetbalsokken voor kinderen zijn essentieel om hun voeten de vereiste demping en ondersteuning te bieden, of ze nu net beginnen of al jaren actief zijn. Bekijk sokken die deel uitmaken van een volledig voetbaltenue, waaronder een shirt, short en een paar sokken. Laat je kleine voetbalheld hun sokken in stijl dragen met een Nike-voetbaltas. Bekijk de gehele voetbalcollectie voor kinderen voor een grote selectie kleding en voetbalschoenen voor jongens en meisjes.