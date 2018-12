DROPSHOTS RETOURNEREN:

TECHNIEK De dropshot is een van de belangrijkste slagen op gravel. Elke gravelspeler zou er op elk moment een moeten kunnen slaan en retourneren. Als je een dropshot retourneert, is het belangrijk zo ver mogelijk door te glijden. Zorg dat je stevig op je voorste voet staat, met je achterste voet er parallel aan voor optimale balans en beheerste bewegingen. Gebruik een volleygrip om de bal zo kort mogelijk over het net te laten vallen.