PATRICK MOURATOGLOU,

DIRECTEUR EN OPRICHTER Patrick is een van de meest invloedrijke coaches ter wereld. Hij heeft gewerkt met de beste spelers, waaronder Marcos Baghdatis en Grigor Dimitrov. Momenteel coacht hij Serena Williams, die sinds 2012 10 grand slams en 2 Olympische gouden medailles heeft gewonnen onder zijn leiding en de nummer 1 van de wereld is. Hij werkt nauw samen met het coachingteam en de spelers. Dit is de basis van de Mouratoglou Tennis Academy en staat centraal in de trainingsfilosofie.