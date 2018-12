DASHA LOPATETSKAYA,

OEKRAÏNE Dit jonge Oekraïense talent boekt succes na succes. Dasha heeft niet alleen het ITF World Junior Tennis U14 kampioenschap gewonnen, ze maakte ook deel uit van het winnende team van de U12 Junior Orange Bowl en in 2017 bereikte ze de finale van Les Petits As in Tarbes.