WAAR HET SPEL WORDT GEWONNEN VOORDAT HET IS GESPEELD Voor de beste spelers is elke trainingsminuut een kans om nog beter te worden. De vele uren onvermoeibaar trainen kunnen uiteindelijk het verschil maken tussen gewonnen en verloren matchpoints. NikeCourt presenteert in samenwerking met de Mouratoglou Tennis Academy een serie trainingstips en -inzichten om je spel op alle vlakken perfect te beheersen. De Mouratoglou Tennis Academy helpt het veelbelovendste jonge talent van de wereld zich te ontwikkelen in een intensieve, gefocuste omgeving. De Academy is opgericht door Patrick Mouratoglou, coach van Serena Williams, en werkt nauw samen met NikeCourt om exclusieve inzichten te bieden en trainingen naar een hoger niveau te tillen.