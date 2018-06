Nike SB profskater Paul Rodriguez begon als kind al met een reeks onvergetelijke video's die voor zijn 18e verjaardag werden opgenomen. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een van de meest dominante krachten in de geschiedenis van het skateboarden. De afgelopen jaren heeft hij naast zijn bewonderenswaardige werk voor de gemeenschap indrukwekkende prijzen in de wacht gesleept en baanbrekende schoen- en kledingdesigns ontworpen. En ondertussen vernieuwt hij voortdurend de moderne, technische skatestijl. Hij blijft altijd bescheiden, maar de invloed van de man die wij 'P-Rod' noemen, blijft alsmaar groeien.