YOGA VOOR HARDLOPERS Als je kuitspieren (of hamstrings, IT-banden, heupen etc.) wat stijf zijn: geen zorgen, je bent niet de enige. De meeste hardlopers hebben wel een paar stijve spieren, vooral als ze net beginnen of juist heel veel kilometers afleggen. Maar dat betekent niet dat je maar moet doorbijten en doorgaan. Met een beetje yoga zo nu en dan word je sterker, fitter en flexibeler. Daar profiteer je niet alleen van tijdens je runs, maar ook de rest van je dag. Je kunt zo ook je risico op blessures beperken. Begin met deze voor hardlopers ontwikkelde oefeningen van Nike Master Trainer Traci Copeland. Deze kracht opbouwende oefeningen zijn een kleine greep uit haar nieuwe 'Reach and Recharge' work-out van 30 minuten in de Nike+ Training Club app. Je kunt ze altijd en overal doen, dus op de baan, thuis en onderweg. Perfect om los te komen, te ontspannen en nieuwe energie te krijgen.