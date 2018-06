WELKE GEAR MOET JE DRAGEN EN HOE BLIJF JE VEILIG ALS JE 'S AVONDS LAAT (OF VROEG IN DE OCHTEND) GAAT HARDLOPEN?

We willen onze hardloopsessies graag zó inplannen dat het weer en de hoeveelheid licht optimaal zijn, maar soms laat onze agenda dat nu eenmaal niet toe. Je zit lang op kantoor, je gaat lunchen met vrienden, of je hebt 's ochtends een vergadering. Je moet dus wel gaan hardlopen als het donker is, want anders gebeurt het helemaal niet. En we weten allemaal dat thuisblijven geen optie is, vooral niet als je traint voor een wedstrijd. Maar als je gaat hardlopen in het donker, moet je aan een aantal extra dingen denken om veilig te blijven.