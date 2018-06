HALVE MARATHON



Voor beginners vormt de halve marathon dé gelegenheid om meer kilometers dan ooit tevoren af te leggen, waardoor je motivatie en je uithoudingsvermogen flink in de lift komen. En als je al regelmatig flinke afstanden aflegt, is een halve marathon extra leuk. Je moet namelijk wel op je tempo letten, maar je hoeft je er geen zorgen over te maken dat je je energieniveau op peil houdt.



Hoe pak je dat aan?



De meeste trainingsprogramma's voor een halve marathon nemen zo'n twaalf weken in beslag. Het hangt er een beetje van af of je bij aanvang goed in vorm bent. Je hoofddoel is meer kracht en snelheid. Ook wil je sterker in je hardloopschoenen komen te staan. Die drie doelen bereik je met behulp van kracht-, snelheid-, afstand- en herstelsessies. Het totaal aantal gelopen kilometers verschilt per week en per programma.