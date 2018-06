"Toen ik langere afstanden ging lopen, eerst de halve marathon en toen de hele marathon, ben ik me gaan realiseren hoe belangrijk voeding is voor mijn performance", vertelt Shalane Flanagan, Amerikaans recordhouder op de 10.000 meter. "Het is letterlijk net zo belangrijk als slaap of het aantal uren dat ik train. Gezond eten helpt me te herstellen, ik word er gelukkig van en het zorgt ervoor dat ik beter kan trainen." Maar het kan nogal lastig zijn om te leren hoe je gezond moet eten. "Vroeger dacht ik dat ik calorieën moest tellen en vetarm voedsel moest eten. Ik moest mijn hele gedachteproces omgooien", vertelt Flanagan, die zich nooit helemaal zeker voelde in de keuken. Ze vroeg hulp aan Elyse Kopecky, haar vroegere hardloopmaatje van de University of North Carolina te Chapel Hill. Zij is chef-kok en studeerde aan het National Gourmet Institute for Health and Culinary Arts. Nu bereidt deze hardloper, een van de beste marathonlopers ter wereld, regelmatig zelf haar maaltijden. Ze gebruikt hiervoor volwaardige voeding, met name tijdens het wedstrijdseizoen. "Hardlopers moeten zich op duurloopwedstrijden voorbereiden door zeer voedzame maaltijden te eten met veel voedingsstoffen en hoogwaardige vetten. Ze hoeven zich niet druk te maken over de nieuwste dieettrends", vertelt Kopecky. De twee vriendinnen hebben onlangs samen een kookboek voor hardlopers geschreven. Het heet 'Run Fast, Eat Slow' [runfasteatslow.com] (herfst 2016, Rodale) en bevat een aantal favoriete gerechten van Shalane die je kunt eten vóór een wedstrijd. Het bevat onder andere deze drie recepten. Alle recepten zitten bomvol smaak en bevatten een goede mix van koolhydraten, eiwitten, vet, vitaminen en mineralen om je te helpen flink kilometers te maken. Opmerking: probeer nooit iets nieuws op (of de avond voor) de wedstrijddag. Oefen eerst met deze maaltijden op dagen dat je lange afstanden traint om te zien hoe je lichaam erop reageert.