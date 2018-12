ALS JE MENTAAL STERK BENT, LIJKT DE EINDSTREEP MINDER VER WEG.

Wil je je volgende race net wat extra's kunnen geven? Dat kan door je mentaal goed voor te bereiden. Je moet lichamelijk natuurlijk sterk zijn, maar op een gegeven moment heb je het maximale er wel uitgehaald. Maar je kunt wel beïnvloeden hoe je die kilometers mentaal benadert. Dit vierstappenprogramma is ontwikkeld door Amerikaanse Navy SEALs en door een lid van de Nike Performance Council speciaal aangepast aan de behoeften van hardlopers. Het is bedoeld om je een mentaal sterkere hardloper te maken. Zodra je je hersenen als krachtmiddel kunt inzetten, heb je meer controle over je tempo en afstand. Ook ben je beter opgewassen tegen écht zware omstandigheden. Geloof ons maar.