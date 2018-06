2. START ALTIJD MET JE BELANGRIJKSTE DOEL EN WERK VANAF DAAR TERUG NAAR HET BEGIN.

Stel jezelf de vraag 'Wat wil ik bereiken?'. Je kunt sneller worden en een marathon lopen. Je kunt langer hardlopen en die wedstrijd van 5 km doen. Je kunt sneller en langer lopen en de wedstrijden laten voor wat ze zijn. De keuze is aan jou. Wanneer je weet wat je doel is, moet je realistisch blijven over wat er fysiek en mentaal nodig is om je doel te bereiken. De volgende stap is een trainingsprogramma waarmee je in de beschikbare tijd van A naar B komt. Geef jezelf tussentijdse doelen (andere wedstrijden, specifieke work-outs, etc.) om te zien of je nog op schema ligt. Een wedstrijd van 5 km is een goede voorbereiding op die marathon, of loop een korte temporun in de aanloop naar de 5 km.