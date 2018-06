Hardlopen is heerlijk, dat staat vast. Maar zelfs als je een prof bent, moet je meer doen dan hardlopen. Als je sterker (of sneller) wilt worden, moet je ook crosstraining in je schema opnemen. En nee, daarmee bedoelen we niet dat je elke week uren naar de sportschool moet, maar wel dat je regelmatig (rek-)oefeningen moet doen die voor balans en mobiliteit zorgen.

Om te beginnen, kun je deze eenvoudige maar zeer effectieve oefeningen proberen van coach John Smith, een legendarisch sprintkampioen, houder van het wereldrecord en een van de beste Nike coaches. Kijk daarna hoe professioneel sprinter English Gardner elke oefening uitlegt.