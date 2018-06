We willen allemaal wel een sixpack, toch? Maar het echte voordeel van het trainen van je core en het versterken van je buik- en rugspieren is dat je je houding en stabiliteit verbetert, een betere conditie krijgt en een fittere, snellere hardloper wordt. We weten allemaal dat een sterkere atleet een snellere hardloper is en dat er geen kortere route naar succes bestaat. Maar je kunt beginnen door simpele maar effectieve krachtoefeningen in je training op te nemen. Probeer bijvoorbeeld deze oefeningen voor hardlopers van de wereldkampioene sprint op de 200 meter van 2015, Dafne Schippers, een paar keer per week in te bouwen in je warming-up of cooling-down. Dit is een voorproefje van haar nieuwe Core Control work-out van 12 minuten in de Nike+ Training Club app.