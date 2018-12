GEFELICITEERD. HET IS JE GELUKT! Je hebt je 'Ready, Set, Go' reis afgerond.

Misschien geloofde je ons niet, maar je bent altijd al een hardloper geweest. Nu kun je er niet meer omheen. JE BENT EEN HARDLOPER Je hebt wat geleerd over tussentijden. Je hebt wat geleerd over hersteldagen. Je hebt wat geleerd over crosstraining. Je liep ver. Je liep slim. Je liep SNEL. Je hebt laten zien dat je nieuwe uitdagingen kunt overwinnen. Je hebt laten zien dat je dezelfde work-outs kunt doen als doorgewinterde hardlopers. Je hebt bewezen dat je het altijd al in je had. De wereld van hardlopen ligt aan je voeten. EN NU? Nu blijf je hardlopen. Je staat aan het begin van een leven vol hardloopavonturen en voor allemaal geldt ons motto… ER IS GEEN FINISHLIJN Hardlopen is een avontuur. Je komt op plekken waar je nooit had gedacht te komen. Wil je sneller of verder gaan? Wil je meedoen met een wedstrijd? Of misschien lid worden van een hardloopgroepje? Wij hebben alles wat je nodig hebt.



Ontdek je volgende stap met NRC. Vind alle hulpmiddelen die je nodig hebt om je volgende doel te behalen.