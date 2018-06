FABELS OVER HARDLOPEN

Je hebt waarschijnlijk allerlei bizarre verhalen gehoord over hardlopen. We zetten de feiten en fabels voor je op een rij.



ECHTE HARDLOPERS DRAGEN ALLEEN KORTE SHORTS Shorts zorgen voor minder afleiding, maar je hoeft echt geen mouwloos topje of hardloopshorts aan te trekken om een echte hardloper te zijn. Kijk op Nike.com om de vele verschillende stijlen te bekijken. BIJ STOPLICHTEN MOET JE OP JE PLAATS JOGGEN Dat ziet er vrij belachelijk uit, en dat is het ook. Sommige mensen blijven het liefst de hele tijd in beweging, maar dat is persoonlijk. Je mag tijdens het hardlopen best even rustig aan doen. Je resultaten hoeven er niet onder te lijden: de Nike+ Running App wordt automatisch gepauzeerd wanneer je stilstaat, dus je hoeft niet haastig op zoek naar de pauzeknop. ALS JE GAAT HARDLOPEN, MOET JE NAAR DE WC Er kan van alles gebeuren tijdens het hardlopen. Probeer dus overal op voorbereid te zijn. Als je aan een duurloop begint, kun je het beste een route nemen waarbij je langs een paar openbare toiletten komt. Ga je de natuur in? Dan moet je misschien nog meer één met de natuur worden dan je had verwacht. HET DRAAIT ALLEEN OM KILOMETERS MAKEN Ga niet door omdat je per se een grotere afstand wilt afleggen. Het aantal kilometers zegt niets over de kwaliteit van je work-out: die bepaal je aan de hand van je eigen gevoel en inzet. JE MOET VOOR EEN RUN ZO VEEL MOGELIJK KOOLHYDRATEN ETEN Het is heel belangrijk om genoeg calorieën binnen te krijgen (en om voldoende slaap te krijgen) voor je begint met hardlopen, maar je hoeft je niet misselijk te eten aan pasta tenzij je aan een marathon begint. Te veel koolhydraten vertragen je juist tijdens een kortere race. HARDLOPERS ZIJN EENZAAM Hardlopen is een mooie manier om aan de drukte van het dagelijkse leven te ontsnappen. Maar het is ook een sociale sport. Als je lid wordt van een hardloopgroepje of meedoet aan een wedstrijd, zie je vanzelf hoe vriendelijk en warm de hardloopcommunity is. HARDLOPERS ZIJN MAFFE MENSEN MET HUN EIGEN TAALTJE (EN HOE ZIT HET MET AL DAT GEZWAAI?) Net als elke sport kent hardlopen ook zijn eigen termen. Laat onze gids met hardlooptermen je op weg helpen. Hardlopers reageren razend enthousiast op dingen die de meeste mensen niet begrijpen ('Ik heb er vijf versnellingen en een temporun uitgeperst. Woohoo!'). Maar we bedoelen het goed. Hardlopers zijn gewoon dol op hardlopen: het is een subcultuur. HARDLOPEN IS SAAI Dat is niet eens een fabel, maar een smoes. Lees onze objectieve lijst met redenen waarom hardlopen geweldig is in de feed. ALS IK HET LEUK VIND, BEN IK VAST GEEN ECHTE HARDLOPER Dit is een van de grootste fabels van allemaal, en dat is jammer. Veel mensen denken dat hardlopen heel zwaar en vervelend moet zijn, dat hardlopers mensen zijn die zichzelf graag afpeigeren. Het moet juist leuk zijn! Als je goed begint, ontwikkel je je eigen routine, leer je leuke mensen kennen, vind je je eigen tempo en merk je vanzelf dat je er steeds beter in wordt. En dan ben je verkocht.