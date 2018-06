WORK-OUT Beklim een gemiddelde heuvel/trap/helling zo snel mogelijk en jog dan langzaam weer naar beneden om te herstellen. Herhaal dit 4 keer. Probeer een helling te vinden die minstens 30 seconden duurt. Je hoeft niet na elke klim te juichen (of je hardlooppartner een high five te geven), maar we raden het wel aan.