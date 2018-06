WAAROM IS HARDLOPEN ZO FANTASTISCH?

Ja, het is goed voor je gezondheid, maar er zijn nog meer redenen waarom hardlopen een van de beste manieren is om je vrije tijd door te brengen. We hebben er een paar voor je op een rijtje gezet. ER ZIJN GEEN INSCHRIJFKOSTEN Geen maandelijkse betalingen! Je hebt er geen duur sportschoolabonnement voor nodig. Je trekt gewoon je hardloopschoenen aan en begint met lopen. En je wordt tijdens het hardlopen niet gestoord door een man die steunt en kreunt terwijl hij in een spandex broekje squats doet. JE KUNT OVERAL HARDLOPEN Trek je schoenen aan en de wereld ligt aan je voeten. Je kunt overal je kilometers maken, of je nu op de atletiekbaan van je school, in het park, op een loopband of tijdens je vakantie gaat hardlopen. TIJDENS HET HARDLOPEN HEB JE EVEN TIJD VOOR JEZELF Lange reistijd naar je werk? Voel je je opgesloten thuis? Ben je aan het blokken voor tentamens? Hardlopen is een geweldige manier om je hoofd leeg te maken, om buiten te zijn en van de natuur te genieten en om helemaal tot rust te komen. Of je nou naar je favoriete podcast wilt luisteren, een nieuw album wilt ontdekken of gewoon van de rust en stilte wilt genieten: met hardlopen kun je even ontsnappen aan het dagelijks leven. Trek je hardloopschoenen aan en voel de stress van de dag van je schouders glijden. JE VOELT JE NET EEN SUPERHELD Als je vroeg in de ochtend of laat in de avond gaat hardlopen, voelt het alsof je de hele wereld aankunt. Je gaat de strijd aan met twee vijanden genaamd futloosheid en luiheid, en dit blijft niet onopgemerkt. Je groeit met elke stap. JE KUNT JE VOORTGANG BIJHOUDEN Vooruitgang boeken werkt verslavend en het is een van de redenen waarom veel hardlopers hun runs bijhouden. Met de Nike+ Running App kun je je vooruitgang bijhouden en vergelijken welke invloed de verschillende work-outs op je hebben. Gebruik de app wanneer je maar wilt om je snelheid, afstand en stemming bij te houden tijdens het hardlopen. Je kunt zelfs selfies delen die je tijdens het hardlopen hebt gemaakt. JE KUNT NIEUWE MENSEN LEREN KENNEN... ...en meer tijd doorbrengen met je dierenvrienden. Hardlopen is een leuke manier om nieuwe vrienden te maken die hetzelfde doel hebben als jij, maar je kunt ook met je bestaande vriendengroep proberen een gemeenschappelijk doel te behalen. Vergeet niet dat je met de Nike+ Running App ook vrienden kunt vinden. Het is ook een leuke manier om je hond lekker te laten bewegen, buiten te laten spelen en te verwennen. JE MAG TROTS ZIJN OP JEZELF EN DAT KUN JE MET IEDEREEN DELEN Er is niets beter dan het stellen van een doel, dat doel te halen en dat vervolgens te delen met je vrienden. Tover de Nike+ Running App om tot je megafoon. Zelfs als je geen hardloopgroepje hebt, kunnen je vrienden je aanmoedigen via Facebook en je foto's op Twitter en Instagram bewonderen. O JA, HET IS OOK EEN LEUKE MANIER OM GEZOND TE BLIJVEN "Twee of drie keer per week hardlopen is al genoeg om je topfit te voelen. En wat is er nou leuker dan een gezonde run? Een run die voelt als een feestje. Je work-out voelt als een epische sportfilm met de afspeellijst Ready, Set, Go, Run op Spotify. Beweeg op een compleet nieuw ritme. Heb je er al zin in? Voel de beat en ga ervoor."