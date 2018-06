ZE ZEGGEN DAT JE

JE EERSTE

KEER NOOIT

MEER VERGEET. DAAR ZORGEN

WIJ WEL VOOR. STRIK JE VETERS EN LOOP

OP EEN REVOLUTIONAIR NIEUW RITME. Een schoen die zo fantastisch is als deze verdient een

onvergetelijke eerste run, dus die hebben we speciaal voor jou samengesteld.

Trek je Nike LunarEpic Flyknits aan

en start de Trial Track voor een

energieke mix van elektronische beats en

deskundige coaching. Deze een-op-een luisterervaring

is ontworpen om je run te verbeteren

en je ondertussen alles over

je nieuwe schoenen te vertellen. Een eerste run zal nooit meer hetzelfde zijn.

En jij misschien ook niet.