Op de wedstrijddag brengen we alles in de praktijk wat we hebben geleerd. We gebruiken een dynamische formatie met pacers om de windweerstand voor onze atleten te verminderen. We zullen ervoor zorgen dat de atleten worden gehydrateerd volgens het programma dat voor elke atleet is geperfectioneerd. En we hebben natuurlijk ook een schoen ontwikkeld — de Nike Zoom Vaporfly Elite — om elk voordeel terug te zien in de performance.

Breaking2 is niet zomaar een wedstrijd en het is ook geen experiment. Het is een model dat laat zien hoe snel we kunnen zijn als we moderne wetenschap combineren met onaflatende passie en toewijding. Na jaren onderzoek en ontwikkeling introduceert Breaking2 een baanbrekend en innoverend systeem waarvan elke hardloper kan profiteren.